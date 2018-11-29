فضيحة جديدة..قطر تتجسس على مؤسسات وشخصيات رياضية

طلال الضوي(صدى):

كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن قيام قطر بعمليات تجسس على أطراف عربية، عبر منظمات غير حكومية ممولة من الحكومة.

وذكرت التقارير إن قطر قدمت ضباطا في الجيش مقربين من أمير قطر على أنهم أعضاء في المركز الدولي للأمن الرياضي القطري، الذي يعلن عن نفسه كمنظمة مستقلة تحارب الفساد والرشوة الرياضية.

ويذكر أن التسريبات تحدثت عن واقعة محددة في عام 2015، نفذتها قطر للتجسس على الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

وكانت العملية خلال احتفال اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية، عن طريق عميلين سابقين في الشرطة الدولية (الإنتربول)، وبإشراف ضابط كبير في الجيش القطري، يث تجسس العميلان على رسائل الشيخ أحمد الصباح، الذي كان أبرز مسؤول رياضي آسيوي.