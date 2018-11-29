التحالف يُدمّر منصة في صعدة قبل إطلاق صاورخ باليستي باتجاه المملكة

سعيد العجل(صدى):

دمَّرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منصة في صعدة قبل إطلاق صاورخ باليستي حوثي باتجاه المملكة.

وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف في بيان له : ” قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض استهداف منصة إطلاق صاروخ بالستي في محافظه صعدة / مديرية الصفراء حاولت من خلالها المليشيا الحوثية الإرهابية إطلاق صاروخ بالستي باتجاه المملكة وفي حينه تم اكتشاف منصه الاطلاق وتدميرها في وقت قياسي ” .

وأضاف : ” وقد ادعت المليشيا الحوثية عبر منصاتها الإعلامية المضللة استهداف موقع عسكري سعودي ووجود خسائر في الارواح والمعدات ” .

واختتم : ” والتحالف ينفي صحة ما تدعيه المليشيا الحوثية الارهابية والتي تحاول الزج بمقاتليها ومناصريها إلى معركة خاسرة، وبدون هذه الخدع والأكاذيب لن تستطيع إقناع من يتعاطف معها بواقعها وموقفها المهزوم عسكرياً ونفسياً ” .