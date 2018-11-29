بالفيديو.. الهدف الرئيسي من الفاتورة المجمعة وعلاقتها بالعمالة الوافدة
أوضح الأستاذ محمد المساعد، عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض، أن الهدف الأساسي من الفاتورة المجمعة هو رفع تكلفة العمالة الوافدة، لأن السواد الأعظم منها عمالة رخيصة غير ماهرة لا تمثل إضافة للاقتصاد السعودي.
وأشار ” المساعد ” في برنامج ” يا هلا ” مساء اليوم، إلى أن أي قرار يصدر يتم تضخيم آثاره بشكل مبالغ فيه، في إشارة إلى تصريح وزير العمل والتنمية الاجتماعية الخاص بتعديل رسوم الفاتورة المجمعة والقيمة المضافة.
وأكد أن أكثر من ثلثي الشركات لم يدفع إلى الآن الفاتورة المجمعة، مضيفًا : ” السوق تنافسي، لكن أغلب الشركات تقدم بضائع وخدمات غير تنافسية ” .
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أ. محمد المساعد – عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض
الهدف الأساسي من #الفاتورة_المجمعة رفع تكلفة العمالة الوافدة، لان السواد الأعظم منها عمالة رخيصة غير ماهرة لا تمثل إضافة للاقتصاد السعودي.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/0IevLAldzc
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨
أ. محمد المساعد – عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض
أي قرار يصدر يتم تضخيم آثاره بشكل مبالغ فيه.
أكثر من ثلثي الشركات لم يدفع إلى الآن #الفاتورة_المجمعة
السوق تنافسي، لكن أغلب الشركات تقدم بضائع وخدمات غير تنافسية.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/st1Vgvzxaf
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨
عبدالرحمن احمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 31 دقيقة
اذا رفعتو التكلفة على العمالة السائدة في معظم المهن سوف تظطر هذه العمالة الى رفع التسعيرة على المواطن وهذا ماحصل بالفعل والمواطن الضعيف هو من أكلها.