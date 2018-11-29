بالفيديو.. الهدف الرئيسي من الفاتورة المجمعة وعلاقتها بالعمالة الوافدة

علي القحطاني(صدى):

أوضح الأستاذ محمد المساعد، عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض، أن الهدف الأساسي من الفاتورة المجمعة هو رفع تكلفة العمالة الوافدة، لأن السواد الأعظم منها عمالة رخيصة غير ماهرة لا تمثل إضافة للاقتصاد السعودي.

وأشار ” المساعد ” في برنامج ” يا هلا ” مساء اليوم، إلى أن أي قرار يصدر يتم تضخيم آثاره بشكل مبالغ فيه، في إشارة إلى تصريح وزير العمل والتنمية الاجتماعية الخاص بتعديل رسوم الفاتورة المجمعة والقيمة المضافة.

وأكد أن أكثر من ثلثي الشركات لم يدفع إلى الآن الفاتورة المجمعة، مضيفًا : ” السوق تنافسي، لكن أغلب الشركات تقدم بضائع وخدمات غير تنافسية ” .

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أ. محمد المساعد – عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض

الهدف الأساسي من #الفاتورة_المجمعة رفع تكلفة العمالة الوافدة، لان السواد الأعظم منها عمالة رخيصة غير ماهرة لا تمثل إضافة للاقتصاد السعودي.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/0IevLAldzc — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨