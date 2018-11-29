نتائج الفرز المبدئي لوظائف الرتب العسكرية بقوات الأمن الخاصة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على وظائف جنود الأمن المعلن عنها سابقًا، كما تود التنويه أنه على جميع المعلن عن اسمائهم في الفرز المبدئي الالتزام بمواعيد استكمال مراحل القبول المحدده لهم مع ضرورة إحضار ملف بالمستندات التالية:

1-نسخه من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقه من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها.

2-نسخه من الشهادة الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم.

3-نسخه من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حال فقدانها إحضار بلاغ من أبشر بذلك.

4-نسخه من (دفتر العائلة) لوالد المتقدم مع الأساس للمطابقة مع ضرورة وجود اسم الأم.

5-يجب إحضار برنت من الأحوال المدنية في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة.

6-عدد (6) صور ملونه حديثه مقاس (4×6) مكشوف الرأس.

7-نسخة من نموذج طلب التقديم عبر الانترنت.

كما أوضحت تعليمات لجنة القبول للكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية:

1-حلاقة شعر الرأس رقم 3.

2-الحضور بالزي الرياضي بدون جزمه رياضيه لقياس الطول بشكل دقيق.

3-الحضور الساعة الخامسة والنصف صباحًا في موعد الكشف الطبي المبدئي المحدد لكل مجموعة وذلك أمام البوابة الغربية لمقر قوات الأمن الخاصة بطريق صلبوخ شمال مدينة الرياض.

3-يمنع منعًا باتًا الدخول لمقر قوات الأمن الخاصة بالجوالات الذكية المزودة بكاميرا تصوير.

كما تنوه لجنة القبول أنه سيتم استبعاد أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة أو لم يلتزم بالتعليمات أعلاه.

ولمعرفة نتيجة الفرز المبدئي، يرجى الدخول على الرابط التالي:https://jobs.moi.gov.sa