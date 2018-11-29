  • الخميس 29

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. وظائف شاغرة في مجموعة البحري بالرياض

وظائف شاغرة في مجموعة البحري بالرياض

وظائف شاغرة في مجموعة البحري بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “ مجموعة البحري ” ، وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: محلل ضمان الجودة والامتثال: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص البحري، أو المجالات ذات الصلة، أخصائي التقارير المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

بالإضافة إلى : محلل مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو ما يعادلها.
لمعرفة التفاصيل أضغط هنا :


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *