وظائف شاغرة في مجموعة البحري بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “ مجموعة البحري ” ، وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: محلل ضمان الجودة والامتثال: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص البحري، أو المجالات ذات الصلة، أخصائي التقارير المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

بالإضافة إلى : محلل مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو ما يعادلها.

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