شركة نسما القابضة توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

وفَّرت الشركة الوطنية نسما القابضة، وظائف هندسية شاغرة للجنسين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظة الخبر.

وتوفر الشركة الوظائف على مسمى:

. مساح كميات (عدد 3 وظائف/ للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. مساح كميات (عدد 3 وظائف/ للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

. مساح كميات (عدد 3 وظائف/ للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الخميس ومستمر حتى 28 يناير القادم، وذلك عبر الرابط

https://careers.nesma.com