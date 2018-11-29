شركة نسما القابضة توفر وظائف شاغرة للجنسين
وفَّرت الشركة الوطنية نسما القابضة، وظائف هندسية شاغرة للجنسين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظة الخبر.
وتوفر الشركة الوظائف على مسمى:
. مساح كميات (عدد 3 وظائف/ للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
. مساح كميات (عدد 3 وظائف/ للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
. مساح كميات (عدد 3 وظائف/ للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الخميس ومستمر حتى 28 يناير القادم، وذلك عبر الرابط
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