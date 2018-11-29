امرأة متزوجة عرفيًا وهي على ذمة رجل آخر

القاهرة(صدى):

بعد زواج دام لمدة خمس سنوات، فوجيء رجل مصري، بطلب زوجته له بأن يطلقها من دون أسباب، وإصرارها عليه.

وفي غضون أسابيع قليلة بعد طلاقها، بدأت تعد العدة للزواج، ليجد الزوج في منزله بالصدفة عقد زواج عرفي مدونًا فيه اسم زوجته بجوار اسم رجل آخر، ومؤرخ قبل تاريخ الطلاق بستة أشهر كاملة.

وأخذ الزوج العقد واتجه إلى النيابة العامة المصرية وقدم بلاغًا يتهم فيه طليقته بالجمع بين زوجين، وأثبت أن العقد حرر في الفترة التي كان متزوجًا منها.

وبعد إحضار وضبط النيابة للمتهمة، اعترفت بفعلتها، وأمرت النيابة بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق.