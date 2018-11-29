الشايع التجارية: وظائف إدارية شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” الشايع للتجارة ” ، اليوم الخميس، عن توافر عدد من الوظائف الإدارية والفنية للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة والصناعية وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في كل من ” الرياض، وجدة، والدمام ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مخطط رسم، وعدد 4 وظائف مساعد فني، مشرف التركيبات ” الرياض ” ، واستشاري مبيعات أول، استشاري مبيعات- مشاريع، مشرف التركيبات ” جدة ” ، مساعد فني ” الدمام ” .

وأشارت ” الشركة ” إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــا.