آل الشيخ يطالب الاتحاد المصري بموقف حازم حيال أزمة الاعتداء على ” كينو “

نواف السالم(صدى):

طالب رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، الاتحاد المصري باتخاذ موقف حازم تجاه أزمة إصابة نجم نادي بيراميدز اللاعب البرازيلي ماركوس كينو.

وأكد آل الشيخ أن ما حدث للاعب كينو أمر غير مرض، ولا يمت للروح الرياضية بصلة، وذلك بعد إعلان النادي إصابة اللاعب البرازيلي بجروح قطعية في ركبته ويده وأعلى الساعد نتيجة تحطم فواصل زجاجية في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس، المتسبب فيها المدير الفني للنجوم أحمد سامي.

وسيغيب كينو عن التدريبات لفترة تصل لـ72 ساعة، وذلك وفقًا لما أكده طبيب الفريق محمد عنان، بعد حصوله على 3 غرز في الجلد بمنطقة الركبة ومثلها أعلى الساعد.

وأكد مدرب بيراميدز حسام حسن أن مراقب المباراة شاهد الواقعة بنفسه وسيدون كل شيء في التقرير الرسمي الذي سيقدمه لاتحاد الكرة.