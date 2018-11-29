تعرّف على حكم الجيرة التي تمنع أخذ الحق من الجاني

أفتت اللجنة الدائمة للفتوى، بعدم جواز الجيرة التي تمنع أخذ الحق من الجاني.

وجاء سؤال إلى اللجنة تضمن الآتي: عند حدوث قتل أو مضاربة يقوم الجاني بطلب أشخاص آخرين عن أسرة الجاني والمصاب بتأمينه من الاعتداء عليه من قبل المصاب حتى يفرض في القضية بالوجه الشرعي أو الصلح القبلي (ويسمى ذلك الجيرة في العرف القبلي) هل هذا العمل جائز أم لا؟

وكان الجواب كالآتي: الجيرة التي تمنع أخذ الحق من الجاني لا تجوز؛ لقول الرسول ” صل الله عليه وسلم ” في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب ” رضي الله عنه ” ( لعن الله من آوى محدثاً).