بعد إعلان زواجها ..دانة الطويرش تستعرض هديتها المالية: “هلا بالكاش”

أميره خالد(صدى):

استعرضت مدونة الجمال الكويتية دانا الطويرش، اليوم الخميس، هدايا تلقتها عقب إعلان زواجها، حيث حصلت على رزم من المال.

وسمع في المقطع المصوّر صراخ وتعليق: “هلا بالكاش”. وهو ما أثار غضب عدداً كبيراً من المتابعين الذين رأوا أنه من المعيب عرض المال بهذه الطريقة.

يذكر أن الطويرش أعلنت مؤخراً، عبر صفحتها على تطبيق “انستجرام”، خبر زواجها من شاب يدعى عبد العزيز الزيد.