مدني جدة ينفذ خطة مسح وقائي على المستودعات والورش 

سعيد العجل(صدى):

نفذت الادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة حملة ميدانية للتأكد من توفر وسائل واشتراطات السلامة بالورش والمستوعات الواقعة بطريق مكة القديم (ك ٨) والاجزاء الجنوبية الشرقية من المحافظة وشارك فيها عدد مجموعة من الضباط والأفراد مفتشي السلامة واثمرت الحملة عن الكشف على ٣٧٦ موقع تضمنت ورش ومستودعات ومواقع تخزين… وتم اخطار ١٨٠ رصد بحقها ملاحظات وتم إعداد محضر ضبط مخالفة على عدد منها لتغريمها ليتم إزالة خطورتها وستستمر الحملة لتشمل عدد من المواقع والأنشطة الأخرى التي تضمنتها الخطة

وأوضح نائب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني ان هذه الحملة تأتي في إطار سعي مدني جدة للحفاظ على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات .