المرور يحذر من مخالفة تزيد من الحوادث وغرامتها تبدأ من 3000 ريال

علي القحطاني(صدى):

حذَّرت الإدارة العامة العامة للمرور، من مخالفة عكس السير التي تعرّض المخالف وسالكي الطريق لخطر الحوادث المرورية.

وقال المرور السعودي في تغريدة له : ” مخالفة عكس السير تعرض المخالف وسالكي الطريق لخطر الحوادث المرورية.. نهيب بالجميع الالتزام بالأنظمة المرورية ” .

كما أوضح عكس السير مخالفة مرورية تبدأ غرامتها من 3000 ريال.

وكان المرور، قد حذّر في وقت سابق من التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز كطرق المسار الواحد، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٥).