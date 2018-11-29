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المرور يحذر من مخالفة تزيد من الحوادث وغرامتها تبدأ من 3000 ريال

المرور يحذر من مخالفة تزيد من الحوادث وغرامتها تبدأ من 3000 ريال
علي القحطاني(صدى):

حذَّرت الإدارة العامة العامة للمرور، من مخالفة عكس السير التي تعرّض المخالف وسالكي الطريق لخطر الحوادث المرورية.

وقال المرور السعودي في تغريدة له : ” مخالفة عكس السير تعرض المخالف وسالكي الطريق لخطر الحوادث المرورية.. نهيب بالجميع الالتزام بالأنظمة المرورية ” .

كما أوضح عكس السير مخالفة مرورية تبدأ غرامتها من 3000 ريال.

وكان المرور، قد حذّر في وقت سابق من التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز كطرق المسار الواحد، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٥).


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1096 ] نشر منذ 2 ساعتين

المخالفات مبالغ فيها وفيه أناس وأنا من ضمنهم لانستطيع تسديد ديون تراكم المخالفات المرورية لأن الوضع المادي متدهور ، الله يعين 💔😭

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 2 ساعتين

طب مين قلك تخالف؟ وللى مراجل عالنظام بس وحنا وحنا؟

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