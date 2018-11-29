الموارد البشرية تختتم البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف الإدارية بتعليم الرياض

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة الموارد البشرية ثلاثة برامج تدريبية لـ‪100 ‬ موظف وموظفة من منسوبيها شاغلي الوظائف الإدارية، بحضور مساعد مدير عام التعليم للخدمات المساندة الأستاذ محمد بن ناصر العيد، وأقيمت على مدى ثلاثة أيام في فندق هوليدي إن الميدان.

وكرّم مساعد المدير العام للخدمات المساندة المتدربين بشهادات حضور البرامج التدريبية، من جهته بيّن مدير الموارد البشرية الأستاذ بدر الوهبي أنها ضمن خطط الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لتحقيق أهدافها في رفع الكفاءة المهنية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، ما سينعكس إيجابًا على جودة أعمالهم، ومدى خدمتهم للمراجعين وقياس رضاهم.

وأكّد “الوهبي” أنّ إدارة تعليم الرياض حرصت على تنوع البرامج بما يحقق متطلبات كل موظف، حيث تم تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية تنوعت بين “برنامج منهجية الأداء”، و”برنامج تحقيق رضا المستفيد”، و”برنامج إدارة ضغوط العمل”، ووجدت إقبالًا وتفاعلًا ملحوظًا من المرشحين، من خلال حصولهم على (‪12‬) ساعة تدريبية لكل برنامج، بمعدل ثلاث ساعات يوميًا.