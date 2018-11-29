الرئيس التركي فشل في إفساد العلاقة بين المملكة وأمريكا بقضية ” خاشقجي “

طلال الضوى(صدى):

وضعت تركيا نفسها في موقف صعب بسبب تأييد الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” الحازم لسمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” بعد حادثة خاشقجي، وذلك حسبما نشرته وكالة ” رويترز ” ، اليوم الخميس.

وأضافت ” رويترز ” ، أنه كلما طالت الفترة التي تقف فيها تركيا في وجه المملكة زادت احتمالات أن تبدو معزولة في ضوء صرف الدول الأخرى الأنظار عن هواجسها والعودة إلى التعامل مع المملكة.

ولفتت ” الوكالة ” ، إلى طول فترة المواجهة مع الرياض قد يعرضها للخطر، وبالإضافة إلى تقارب تركيا الهش مع واشنطن إذا ما دفعت ترامب لاختيار الوقوف مع أي من القوتين الإقليميتين المتنافستين.

ومن الواضح أن الرسائل الواضحة من جانب إدارة ترامب هي التي تدفع تركيا إلى إعادة التفكير.

ومن جانبه قال ” سنان أولجن ” الدبلوماسي التركي السابق والمحلل بمؤسسة كارنيجي أوروبا، إنه في البداية كان الهدف هو الضغط على ترامب للتخلي عن تلك العلاقة، مضيفًا أنه وعلى النقيض يبدو أن ترامب قرر تعزيز تلك العلاقة، ولهذا السبب يتعين إعادة التقييم في ” أنقرة ” لكيفية إدارة الأمر.

وأكمل ” أولجن ” قائلًا: إن المملكة دولة مهمة لتركيا، ولا أحد يريد إفساد العلاقات بسبب مقتل خاشقجي.