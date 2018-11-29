الرئيس التركي فشل في إفساد العلاقة بين المملكة وأمريكا بقضية ” خاشقجي “
وضعت تركيا نفسها في موقف صعب بسبب تأييد الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” الحازم لسمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” بعد حادثة خاشقجي، وذلك حسبما نشرته وكالة ” رويترز ” ، اليوم الخميس.
وأضافت ” رويترز ” ، أنه كلما طالت الفترة التي تقف فيها تركيا في وجه المملكة زادت احتمالات أن تبدو معزولة في ضوء صرف الدول الأخرى الأنظار عن هواجسها والعودة إلى التعامل مع المملكة.
ولفتت ” الوكالة ” ، إلى طول فترة المواجهة مع الرياض قد يعرضها للخطر، وبالإضافة إلى تقارب تركيا الهش مع واشنطن إذا ما دفعت ترامب لاختيار الوقوف مع أي من القوتين الإقليميتين المتنافستين.
ومن الواضح أن الرسائل الواضحة من جانب إدارة ترامب هي التي تدفع تركيا إلى إعادة التفكير.
ومن جانبه قال ” سنان أولجن ” الدبلوماسي التركي السابق والمحلل بمؤسسة كارنيجي أوروبا، إنه في البداية كان الهدف هو الضغط على ترامب للتخلي عن تلك العلاقة، مضيفًا أنه وعلى النقيض يبدو أن ترامب قرر تعزيز تلك العلاقة، ولهذا السبب يتعين إعادة التقييم في ” أنقرة ” لكيفية إدارة الأمر.
وأكمل ” أولجن ” قائلًا: إن المملكة دولة مهمة لتركيا، ولا أحد يريد إفساد العلاقات بسبب مقتل خاشقجي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38979 ] نشر منذ 1 ساعة
أردوغان مسوي نفسه ذكي
مايدري أن الأذكياء هم الي
ياكلونها في الأخير🤣🤣🤣🤣🤣
سالم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
ترامب منافق كبير .معك اليوم وضدك بكرا همه مصالحه وبس وبعدين تركيا اللي هي الدولة العثمانية,, سابقا القوة العظمى اللي زلزلت العالم مااعتقد تحتاج للأصهب يساندها علينا أن نعي ذلك ولا نعتمد على,, تصريحات جوفاء
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2985 ] نشر منذ 1 ساعة
اردوغان مريض ….
وآخر علاجة الكي حتى يعود لصوابة
ويترك حلم اجدادة الفاشل …
أبو محمد[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 53 دقيقة
سالم,, صدقت. المطلوب منا ان لاننجرف وراء الأكاذيب كل شي يقوله هـ الأقشر يحسب له ألف حساب وماهمه غير مصلحته
qlq[ عدد التعليقات: 4291 ] نشر منذ 41 دقيقة
…
يجب ازاله حاضنة الاخونجية التركية
واولهم التكرنجي بردوقان