بالفيديو.. لحظة طيران سائق من سيارته إثر اصطدامها بشاحنة في نجران

نايف السالم(صدى):

وقع، اليوم الخميس، حادثًا مروريًا مروعًا لسيارة موديل هايلكس اصطدمت بشاحنة في مدينة نجران، ما أدى إلى طيران سائقها في الهواء.

وتداول نشطاء مواقع التواصل، مقطعًا مصورًا قيل إنه للحادث وأنه وقع على طريق الملك عبدالله بنجران.

وكان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران، قد صرَّح بأن عمليات الهيئة تلقت بلاغاً من العمليات الأمنية اليوم عن الحادث، حيث تم التعامل معه ونقل المصاب إلى مستشفى نجران.