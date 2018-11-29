بالفيديو.. لحظة طيران سائق من سيارته إثر اصطدامها بشاحنة في نجران
وقع، اليوم الخميس، حادثًا مروريًا مروعًا لسيارة موديل هايلكس اصطدمت بشاحنة في مدينة نجران، ما أدى إلى طيران سائقها في الهواء.
وتداول نشطاء مواقع التواصل، مقطعًا مصورًا قيل إنه للحادث وأنه وقع على طريق الملك عبدالله بنجران.
وكان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران، قد صرَّح بأن عمليات الهيئة تلقت بلاغاً من العمليات الأمنية اليوم عن الحادث، حيث تم التعامل معه ونقل المصاب إلى مستشفى نجران.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59306 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياستار سترك ياكريم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38979 ] نشر منذ 1 ساعة
عقلك برااااسك
تعرف خلاص
الطارةبين يدينك ودواسةالبنزين تحت رجلك
ولني بتحمد لأحد باالسلامة
وهو سبب نفسه.
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2985 ] نشر منذ 58 دقيقة
هنا تكمن فائدة حزام الامان..
qlq[ عدد التعليقات: 4291 ] نشر منذ 38 دقيقة
…
المتسبب في الحادث
جيب الحوض والسرعة