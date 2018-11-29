غضب عارم وسط جماهير ونجوم ليفربول: صلاح أناني وسيئ

نواف السالم (صدى):

يواجه الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، انتقادات شديدة، بعد حصوله على أسوأ تقييم في مباراة فريقه التي خسرها بهدفين لهدف أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

ومنحت صحيفة ليكيب الفرنسية، صلاح علامة 3 من 10 واختير الأسوأ بجانب زميله الهولندي فاينالدوم، كما أكد النجم الإنجليزي السابق ريو فيرديناند أن محمد صلاح ظهر معزولا في المواجهة، وقال في تصريحات تلفزيونية: كان تياغو سيلفا مفتاح إيقاف صلاح، حيث قيد حركته وأبعده تماما عن المباراة، وقدم قائد باريس سان جيرمان مباراة مميزة.

ووصف ستيفن وارنوك، النجم السابق في دفاع ليفربول، محمد صلاح باللاعب ” الأناني “، بعد أن تعرض ” الريدز ” للخسارة من باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من البطولة.

وعلق بعض الجماهير على ” تويتر ” عقب المباراة: صلاح لا يسجل أمام الفرق الكبيرة مع ليفربول، لاسيما في دوري أبطال أوروبا، حيث فشل في هز شباك نابولي وباريس سان جيرمان، ولم يسجل ضد تشيلسي أيضا ولا ضد توتنهام وأرسنال ولا مانشستر سيتي أيضا هذا الموسم.

وسخر مشجع آخر من غياب صلاح عن مستواه، قائلًا: لماذا لم يلعب محمد صلاح مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يوم الأربعاء، وكتب آخر بسخرية: صلاح في ذات مستوى ميسي ورونالدو ” ضاحكا. “