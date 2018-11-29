وظائف شاغرة للرجال في الجامعة الإسلامية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الجامعة الإسلامية، عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال، على مسمى “أستاذ، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، محاضر، مدرس لغة”، لحملة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في العديد من التخصصات، وترغب الجامعة شغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 24/ 03/ 1440هـ وحتى يوم السبت الموافق 01/ 04/ 1440هـ،.

ولمعرفة التفاصيل اضغط هنا : http://www.iu.edu.sa/Announcements/details/1525