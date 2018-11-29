إبراهيم الحربي: توقعات بهطول الأمطار على بعض مناطق المملكة

عادل الحربي (صدى):

تنبأ ” إبراهيم بن متعب الحربي ” الباحث في المناخ عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، اليوم الخميس، بعدم استقرار وحدوث اضطرابات في الحالة الجوية تبدأ مساء اليوم، وتتزايد وتيرة التكونات الرعدية اعتبارًا من فجر الغد.

وأضاف ” الحربي ” ، أنه من المتوقع نشأة سحب رعدية تتسم بالقوة وتميل للغزارة، وتشمل هذه الحالة الجوية ” تبوك والأجزاء الساحلية الجنوبية منها نواحي الوجه وأملج والمنجور تمتد شرقاً باتجاه تيماء، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها؛ ينبع والرايس تمتد نواحي بدر وخبير والعيص والعلا، وكذلك مكة المكرمة حيث تشمل، رابغ ومستورة وثول وبشكل أقل جدة والشعيبة، كما تشمل حائل والجوف وطريف وعرعر ورفحاء ” .

وأكمل ” الحربي ” ، أنه سيكون هناك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خصوصاً على جنوب ووسط البحر الأحمر، لذلك يرجى عدم الإبحار في مثل هذه الظروف بسبب إرتفاع الموج وشدة الرياح داخل البحر الأحمر.

وتابع ” الحربي ” ، لا تزال النماذج والمؤشرات تنبئ بتتابع حالات عدم الاستقرار خلال الفترة القادمة.