المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالشفا يختتم مسابقة الأشبال لحفظ الأذكار

محمد السعران(صدى):

بتشريف فضيلة الشيخ وجب بن علي العتيبي مستشار وزير الشؤون الاسلامية والمدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الخيرية في الداخل وبحضورنائب رئيس مجلس الادارة حمد بن سعد آل عتيق، اختتم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الشفا بالرياض مسابقة الأشبال لحفظ الأذكار الثانية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية تحت شعار (علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم – أذكاري).

وذلك في قاعة بصمات بحي الحزم بالشفا.

وقد حققت المسابقة عدة أهداف، أبرزها تعزيز مبدأ الاقتداء بالنبي صلى عليه وسلم في أقواله وأفعاله ونشر سنته ، وغرس قيمة المحافظة على الأذكار في نفوس أبنائنا الأطفال، و حث الوالدين للاهتمام بالأذكار، وتربية الأبناء عليها، وتعزيز عبادة التوكل لديهم مع الأخذ بالأسباب.

من جانبه، ذكر فضيلة الشيخ / أيمن بن عبدالله الشبانة مدير المكتب والمشرف العام على المسابقة بأن المسابقة قد تم توجيهها لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بنين وبنات من سكان مدينة الرياض لافتاً إلى أن الجوائز التي تم تسليمها للفائزين في المسابقة عبارة عن أجهزة جوالات وتابلت وآيباد وكتب مفيدة في قاعة بصمات بحي الحزم بالشفا كما تم تخصيص هدية ترضية لكل مشارك .

وقد أقيم على هامش المسابقة مسابقة أخرى بعنوان/ فهم معاني الأذكار للكبار

وهي عبارة عن مقطع يشرح فيه أحد الدعاة معاني الأذكار ثم يجيب المتسابقون من خلال رابط ، وقد كرم خمسة من الفائزين في هذه المسابقة وكانت الجوائز عبارة عن جوال آيفون وطقم ذهب وثلاث ساعات فاخرة.

وأختتم مدير المكتب حديثه بشكر المولى سبحانه وتعالى أولاً وآخراً ثم شكر مؤسسة السبيعي الخيرية على رعايتهم للمسابقة، والشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح المسابقة ، في ضل توجيهات ولاة أمرنا ووزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد د. عبداللطيف آل الشيخ.

الجدير بالذكر أن انطلاقة المسابقة كانت بتاريخ 2 محرم 1440 الموافق 12 سبتمبر 2018) في مقر المكتب بحضور نخبة من المهتمين ومشاهير السوشل ميديا.