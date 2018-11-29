بالصور.. عرض وثائق بخط يد الرئيس الراحل ” صدام حسين ” للبيع

بغداد(صدى):

بمبالغ تتراوح ما بين 2000 إلى 3000 دولار للوثيقة، موقع ” إي باي ” للبيع الإلكتروني، يعرض وثائق بخط يد الرئيس السابق للعراق صدام حسين، للبيع.

واحتوت الوثائق على أوامر من صدام حسين للجهات الحكومية والأمنية والوزارات، خلال سنوات حكمه.

وكتب في إحدى الوثائق أمرًا موجهًا إلى وزارتي الخارجية والتجارة، بتقديم 144 سيارة ” كريسيدا ” إلى جمهورية مصر العربية كهدية، وبندقية مصنوعة من الذهب الخالص للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

كما أمر صدام حسين، في إحدى الوثائق المعروضة، بتنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية، حدادًا على وفاة الملك خالد بن عبد العزيز.