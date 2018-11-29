بالصور.. عرض وثائق بخط يد الرئيس الراحل ” صدام حسين ” للبيع
بمبالغ تتراوح ما بين 2000 إلى 3000 دولار للوثيقة، موقع ” إي باي ” للبيع الإلكتروني، يعرض وثائق بخط يد الرئيس السابق للعراق صدام حسين، للبيع.
واحتوت الوثائق على أوامر من صدام حسين للجهات الحكومية والأمنية والوزارات، خلال سنوات حكمه.
وكتب في إحدى الوثائق أمرًا موجهًا إلى وزارتي الخارجية والتجارة، بتقديم 144 سيارة ” كريسيدا ” إلى جمهورية مصر العربية كهدية، وبندقية مصنوعة من الذهب الخالص للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.
كما أمر صدام حسين، في إحدى الوثائق المعروضة، بتنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية، حدادًا على وفاة الملك خالد بن عبد العزيز.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59306 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمك ياابا عدي ,, آمين ,,
سيمافور[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
ما دامك تترحم عليه المجرم وهو ضارب عاصمة بلاد الحرمين بلادك بالصواريخ الله يحشرك معه في أسفل سافلين في جهنم!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38979 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمةالله علية😐
سالم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
اللّه يرحمه برحمته الواسعة
سيمافور اطلع بمعرفك وقول اللي عندك
سيمافور[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 48 دقيقة
اللي عندي هو سؤال لك انت وياه: نسيتوا لما حاول يضرب الرياض بصواريخ سكود وتصدوا له القوات المسلحة السعودية وحلفائها بالباتريوت؟ لولا الله ثم شجاعة وثبات الملك فهد الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ما تحررت الكويت وكان هدفه الثاني الرياض وبقية دول الخليج! بس شكلك انت وياه ما تتعلمون من التاريخ!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38979 ] نشر منذ 31 دقيقة
ياعزيزي الرحمة تجوز على المسلم
أنا وأنت وكلنا
لانملك مفاتيح الجنه والنار
ولسنا وكلاء لله على خلقه
مالك الملك بيده مفاتيح كل شي
صدام راح عند ربه
وهو أبصر به
مين أنا أو أنت يوم نحكم على البشر أما الى جنه او الى نار
كل البشر تخطيء وتصيب
والمملكة العربية السعودية
الأن الأن الأن
أكبر داعم لأعادة بناء العراق
ياأخي أترك الخلق للخالق
وعليك بنفسك
لاتجعل من نفسك ميزان لله ع خلقه
وكلنا تحت رحمةالله