مكتب البيئة بـ طريف ينفذ مبادرة نثر بذور النباتات والأشجار

سلطان الهوير(صدى):

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة طريف مبادرة الوزارة لنثر بذور النباتات والاشجار الرعوية فيى كافة ارجاء المملكة وهي تعد احدى مبادرات الوزارة لزراعة ١٠ ملايين شجرة حتى عام ٢٠٢٠ بالمشاركة مع الجهات الرسمية والاهلية وشارك مكتب الوزارة بطريف مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف ورابطة طريف الخضراء وعدد من المتطوعين من الاهالي وتهدف المبادرة لاعادة احياء الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ونشر الوعي البيئي واهمية التشجير والحفاظ على البيئة نقية صحية