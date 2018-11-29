بالفيديو.. فنانة عربية تدعم التحرش

أميره خالد(صدى):

أعربت الفنانة المغربية خولة بن عمران، أن التحرش يعجبها إذا كان محترمًا، مثيرة صدمة متابعيها.

وتابعت أنها تتعرض له مثل أي فتاة، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج ” عندي ما يفيد ” الذي يقدمه الإعلامي مراد العشابي على شاشة ” تي في ماروك “، ردًا على سؤال عن رأيها بالتحرش.

وأضافت أن التحرش يشعرها بأنوثتها، في حين عارضها بعض المتابعين أنها تشجع بذلك هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية، فيما أشار آخرون إلى أن ما قالته مجرد تعبير جريء عن الرأي.

وأوضحت قصدها من خلال ردها على سؤال إحدى المتابعات، كاتبة: ” الحديث كان طويل وقولت بلى في المراهقة والطفولة اللي مكانش تحرش منحسوش بالأنوثة، (إذا لم يكن هناك تحرش لا نشعر بالأنوثة.)