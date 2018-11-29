الأرجنتين: سمو ولي العهد يتمتع بحصانة في بلادنا

بوينس آيرس(صدى):

كشف نائب وزير الخارجية الأرجنتيني، دانييل رايموندي، عن تمتُّع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بحصانة في بلاده.

وأوضح ” رايموندي ” اليوم الخميس، أن ولي العهد، محمد بن سلمان، يتمتع بحصانة في بلاه خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين، وذلك بالتزامن مع ادعاء بعد التقارير الإعلامية بأن ر المدعي العام الأرجنتيني ينظر لدعوى قضائية حول ملابسات وفاة الكاتب جمال خاشقجي.

وقال نائب وزير الخارجية الأرجنتيني : ” لقد أوضحنا أن ولي العهد جاء إلى هنا ممثلا لدولة، وهذه الدولة ذات سيادة وعضوة بـمجموعة العشرين، وهذا الوضع يمنحه حصانة ” .