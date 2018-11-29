بالصور..” بوينس آيرس ” تستقبل كبار قادة العالم بالتانجو

بوينس آيرس(صدى):

احتفلت العاصمة الأرجنتينية ” بوينس آيرس” بقدوم كبار قادة العالم لحضور قمة العشرين التي تضمّ الدول الأكثر تأثيرًا والأقوى اقتصادًا في العالم ومنها المملكة.

ويبلغ عمر العاصمة الأرجنتينية أكثر من 400 عام، حيث تشتهر بالملامح الثقافية المميزة والهندسة المعمارية الفريدة المتأثرة بالطراز الأوروبي.

ويذكر أن ” بوينس آيرس” من أكبر مدن الأرجنتين وتقع على الساحل الجنوبي الشرقي للقارة الأمريكية الجنوبية، وسُميت بهذا الاسم لأنها تقع على شواطئ ” لابلاتا “.

ووصل إلى المدينة البحّار الإسباني “خوان دياز دي سوليس”، الذي ساعد في إنشاء المستعمرات الإسبانية التي تسببت في حروب مع سكان المنطقة الأصليين وأسفر ذلك عن خروج إسبانيا منها.