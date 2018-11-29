بالفيديو والصور .. التعادل يحسم لقاء الشباب والاتفاق

ماجد محمد:تصوير محمد السعران(صدى):

حسم التعادل الإيجابي، مباراة الشباب والاتفاق التي جمعتهما مساء اليوم، بنتيجة هدفين لهدفين، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز خوانكا لاعب الاتفاق، الهدف الأول في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، ليدرك بوديسكو التعادل لـ الشباب بعدها بخمس دقائق فقط، ولكن انتهى الشوط الأولى بفوز الاتفاق بعدما أحرز حسب الحبيب هدفًا آخر في الدقيقة 43 .

وفي الشوط الثاني، نجح الشباب في إدراك التعادل مرة أخرى، بهدف أحرزه خالد الكعبي في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث أصبح رصيد الشباب 17 نقطة ويبقى في المركز الخامس، كما أصبح رصيد الاتفاق 15 نقطة متقدمًا إلى المركز السادس.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الاتفاق سجله اللاعب : كريستيان غوانكا في الدقيقة 31

الشباب 1 : 2 الاتفاق #الشباب_الاتفاق pic.twitter.com/dq8mATn7X2 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 29, 2018

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الشباب سجله اللاعب : بوديسكو في الدقيقة 36

الشباب 1 : 2 الاتفاق #الشباب_الاتفاق pic.twitter.com/tnQMqiPji1 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 29, 2018

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الاتفاق سجله اللاعب : حسن الحبيب في الدقيقة 42

الشباب 1 : 2 الاتفاق #الشباب_الاتفاق pic.twitter.com/G6IFN5OnFJ — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 29, 2018