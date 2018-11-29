أول تعليق من عايد المناع بعد حلقة ” الاتجاه المعاكس ” ويوضح أسباب ظهوره

خالد الظفيري(صدى):

كشف الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، أسباب ظهوره في برنامج الاتجاه المعاكس المذاع على قناة الجزيرة القطرية، مؤكدًا أنه استعدّ جيدًا للحلقة وأعدّ الكثير من المعلومات والأفكار التي تمثل دعم السعودية للقضية الفلسطينية.

وأوضح ” المناع ” ، أنه قدّم الكثير من الأدلة الكافية عن الدور السياسي الكبير للمملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله عليه إلى عهد الملك سلمان، والمواقف التاريخية لقادة السعودية، بالإضافة إلى أنه قدّم طرحاً للدعم الاقتصادي السعودي عبر التاريخ للإخوة الفلسطينيين، والقضية الفلسطينية.

وأكد أنه تمكّن من تقديم الأدلة التي تؤكد أنه ليس هنالك وليس من الممكن أن يملي أحد على المملكة مواقفها في القضية الفلسطينية لا الرئيس الأمريكي ولا غيره.

وكان عدد كبير من داخل المجتمع السعودي والمجتمع الخليجي قد تفاعل بعد انتشار فيديو حلقة برنامج الاتجاه المعاكس الذي بثته قناة الجزيرة الثلاثاء الماضي، واستضافت فيه ” المناع ” حيث دافع عن السعودية وألجم فيها مذيع البرنامج فيصل القاسم والمعروف عنه تحيزه للقضايا التي تخص السعودية، والهجوم عليها .