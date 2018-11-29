” السعودية أولًا ” .. شعار الرياض المتوقع في السياسات النفطية

واشنطن(صدى):

أعلنت شبكة CNBC الأمريكية، اليوم الخميس، أن المملكة تتجه لخفض إنتاجها النفطي من أجل دعم الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت الشبكة أن تُعلي الرياض شعار “ السعودية أولًا ” في تناولها لهذا الملف، حيث جاء ذلك في تحليلها لأوضاع أسواق النفط العالمية.

وأوضح إحسان خومان رئيس أبحاث واستراتيجية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرع بنك MUFG الياباني بدبي، أن معدلات الزيادة في الأسواق العالمية تتراوح ما بين 500 ألف و2 مليون برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن تلك المستويات قد تكون غير مريحة للمملكة.

كما توقع أن يخرج ما لا يقل عن مليون برميل من السوق بعد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط في ديسمبر المقبل، قائلًا : ستخفض المملكة ومجموعة “أوبك +” المعروض من النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميًا أو أكثر.