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تسريب فيديو لـ كيت ميدلتون يوضح رد فعلها على حمل ميغان ماركل

تسريب فيديو لـ كيت ميدلتون يوضح رد فعلها على حمل ميغان ماركل
لندن(صدى):

عبرت دوقة كامبريدج، كايت ميدلتون، عن رأيها في حمل ميغان ماركل.

وأعربت من خلال مقطع فيديو، بدى من طريقة تصويره أنه مسرب، عن سعادتها بهذا الحدث، مؤكدة أن الطفل المنتظر سيكون قريبًا لأولادها جورج وشارلوت ولويس.

وجاء حديث الدوقة خلال لقاء لها مع المعجبين على هامش زيارة قامت بها إلى نادي ليستر سيتي برفقة زوجها الأمير وليام لإحياء ذكرى مالكه فيكاي سريفادهانابرابا الذي لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 59300 ] نشر منذ 53 دقيقة

وش همنا ……….؟؟؟؟؟؟

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