تسريب فيديو لـ كيت ميدلتون يوضح رد فعلها على حمل ميغان ماركل
عبرت دوقة كامبريدج، كايت ميدلتون، عن رأيها في حمل ميغان ماركل.
وأعربت من خلال مقطع فيديو، بدى من طريقة تصويره أنه مسرب، عن سعادتها بهذا الحدث، مؤكدة أن الطفل المنتظر سيكون قريبًا لأولادها جورج وشارلوت ولويس.
وجاء حديث الدوقة خلال لقاء لها مع المعجبين على هامش زيارة قامت بها إلى نادي ليستر سيتي برفقة زوجها الأمير وليام لإحياء ذكرى مالكه فيكاي سريفادهانابرابا الذي لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي.
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#news Kate talking about Meghan and her new baby! Says she's happy for Meghan and to have a cousin for George,charlotte and Louis is special! So cute 😩💗 by the champ @2cool_4school_2lame_4fame . . The Duke and the Duchess of Cambridge were in Leicester today paying tribute to those who tragically lost their lives in a helicopter crash.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59300 ] نشر منذ 53 دقيقة
وش همنا ……….؟؟؟؟؟؟