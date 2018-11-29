هجوم على فيفي عبده بعد فيديو الملابس الكاشفة: ” اختشي على شيبتك “

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة المصرية، فيفي عبده، جدل واسع بعد ظهورها بملابس كاشفة ومعتمدة ” لوك ” عصري لا يتناسب مع عمرها الحقيقي.

ونشرت ” عبده ” على حسابها بتطبيق ” انستجرام ” ، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقف في منطقة صحراوية مرتدية سروالاً قصيراً ومعتمدة ” لوك ” عصرياً بدت من خلاله أصغر من عمرها الحقيقي.

وهاجم متابعي الفنانة، ظهورها بهذا الشكل معتبرين أنها لا تحترم عمرها، حيث جاءت في التعليقات : ” اختشي على شيبتك فين العمرة فين الحج؟ ” ، و ” أخذت زمنك وزمن غيرك وأخذت كل الزمن ولك اكبري واحترمي جيلك ” .

وتعتذر ” صدى ” عن نشر الفيديو؛ لوجود مشاهد غير لائقة.