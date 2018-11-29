استطلاع: 72% يأكدون قدرة المحاكم العمالية على تقليص أمد التقاضي

علي القحطاني (صدى):

استطلعت صحيفة صدى الإلكترونية، آراء قراءها، حول تقليص المحاكم العمالية أمد التقاضي، متساءلة: ” هل ستنجح المحاكم العمالية في تقليص أمد التقاضي؟

وجاء تصويت القراء كالتالي:

1- حوالي 72 % نعم.

2- حوالي 28 % لا.

ليظهر التصويت أن غالبية القراء يعتقدون بقدرة المحاكم العمالية على تقليص أمد التقاضي.

يذكر أن معالي وزير العدل، ‏رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أطلق منذ أربعة أيام، بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، منظومة المحاكم العمالية، بمقر التدريب العدلي للوزارة بالرياض.