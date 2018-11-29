بالفيديو.. ” وادي يبه ” جمال خاص يضرب بجذوره في أعماق التاريخ

نايف السالم(صدى):

يعتبر وادي ” يبه ” أحد وديان تهامة في الجزء الغربي من المملكة، وهو من أهم أودية تهامة السعودية ويقع بالقرب من جمعه ربيعه المقاطرة ومركز القوز جنوب محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

ويقع وادي يبه على بعد 30 كم جنوب محافظة القنفذة وتحده من الشمال مراكز أحد بني زيد وبلاد حرب وسبت الجارة وشرقًا منطقة عسير وغرباً البحر الأحمر وجنوبا جمعه ربيعه المقاطرة ومركز حلي.

ويبلغ طول الوادي أقل من 100 كم بقليل ويصب في البحر الأحمر ماراً بمحافظتي بارق والمجاردة ومنتهياً ببلدة القوز والقرى التابعة له بمنطقة مكة المكرمة قاطعاً قراها بامتداد 23 كم تقريباً.

وينبع الوادي من غرب قرية باشوت التابعة لمنطقة عسير حيث يبلغ متوسط انحداره 13 متر وللوادي عدة روافد أهمها وادي خاط ووادي عين، و يصب في البحر الأحمر جنوب مصب وادي قنونا و شمال مصب وادي حلي.