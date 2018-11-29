براين هوك: إيران تمد الحوثي بالصورايخ لاستهداف المملكة

واشنطن(صدى):

قال ” براين هوك ” المبعوث الأميركي للولايات المتحدة بشأن الملف الإيراني، اليوم الخميس، إن إيران تمد ” الحوثي ” بصواريخ لاستهداف السعودية، لافتًا إلى أنها تمد ” الإرهابية ” بأسلحة تمكنهم من استهداف قوات التحالف.

وأضاف ” هوك ” ، في تصريحات صحفية، أن العقوبات ستستمر ضد إيران حتى تغير سلوكها، مؤكدًا على أنه حان الوقت لتكثيف الضغوط على النظام الإيراني.

وأكمل ” المبعوث الأمريكي ” ، أن إيران تعمل على زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، مبيّنا أن أسلحة إيران كثفت وعمقت الأزمة الإنسانية في اليمن.