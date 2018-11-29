حلقات القرآن تكرم الفائزين في ” أحبك يا وطني “

نايف السالم(صدى):

كرمت إدارة حلقات جامع الرحمة بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة طلاب المرحلة الابتدائية الفائزين في مسابقة (أحبك يا وطني) وذلك بحضور أولياء أمورهم.

وانطلقت مسابقة ( أحبك يا وطني ) لتعزيز محبة الوطن الغالي في نفوس طلاب حلقات التحفيظ ، حيث أن حب الوطن والسعي دوماً لرفعته وبنائه والذود عنه من مبادىء ديننا الاسلامي الحنيف ، ومما أوصى به رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام.

هذا وتقام في جامع الرحمة بجدة العديد من الأنشطة والبرامج القرآنية على مدى العام ، وتقوم هذه الفعاليات بإدماج أولياء أمور الطلاب حتى يتم ربط جميع أفراد الأسرة بحلقات القرآن الكريم.