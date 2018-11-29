تعليم الطائف يشارك بورقة عمل في ملتقى تجويد أدلة الاختبارات والقبول بمكة

بدرية المالكي (صدى):

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة التقويم والقبول بورقة عمل ضمن اللقاء السنوي لإدارات التقويم والقبول تحت عنوان ( تجويد أدلة الاختبارات والقبول ) برعاية مدير إدارة التعليم بمكة محمد الحارثي، وحضور عدد من مشرفي ومشرفات العموم بوزارة التعليم، ومشاركة مديري ومديرات إدارات التقويم والقبول من ٤٧ إدارة تعلينية من كافة مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية،

شارك تعليم الطائف بورقة عمل بعنوان التداخل في مهام القبول والتسجيل وتعليم الكبار والكبيرات، قدمها مدير إدارة التقويم والقبول ” للبنين ” عبدالخالق العامري ونظيره في إدارة ” البنات ” هدى الشهري ، طرحا خلالها عددًا من المحاور، واختتمت بعدد من المداخلات والاستفسارات والإجابة عنها من الطرفين.