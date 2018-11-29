جمعية ” إنسان ” تودع أكثر من 3.800.000 ريال في حساب الأسر المستفيدة لتأمين كسوة الشتاء

سعيد العجل(صدى):

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) مبلغ ( 3.828.300 ) ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، وذلك لتأمين كسوة الشتاء لهذا العام، للمستفيدين البالغ عدهم ( 38.283 ) مستفيدًا.

وخصصت الجمعية مبلغ ( 100 ) ريال لبرنامج كسوة الشتاء لكل مستفيد، ، وتم إيداع المبلغ المخصص للكسوة عبر تغذية حسابات الأسر البنكية، ويمنح المبلغ للمستفيدين لشراء ما يناسبهم من الملابس والبطانيات ومستلزمات الشتاء.

وأوضحت الجمعية أن كسوة الشتاء تعد من البرامج الموسمية التي تقدمها للمستفيدين في مختلف فروع الجمعية البالغ عددها 19 فرعًا منتشرة في محافظات منطقة الرياض، منها 5 فروع في العاصمة الرياض، و 14 فرعًا في محافظات (الخرج ، الدوادمي، الأفلاج ، الزلفي، المجمعة، وادي الدواسر، القويعية، حوطة بني تميم، رماح، السليل، شقراء، عفيف، الحريق، مرات).

وتهدف الجمعية منذ نشأتها على تقديم نفقاتها الأساسية والموسمية للمستفيدين بشكل منتظم، ومن بين هذه النفقات برنامج كسوة الشتاء الذي تنفذه الجمعية سنويًا مع بداية دخول فصل الشتاء؛ للتخفيف من معاناة الأبناء ولمواجهة برودة الأجواء القارصة.