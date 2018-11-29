قسم التربية الأسرية يدشن فعالية ” مخبوزاتي من صنع يدي “

عبير شفلوت(صدى):

نيابةً عن عميدة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة هالة بنت سعيد العمودي، افتتحت وكيلة عمادة الدراسات الجامعية للتطوير والشؤون التعليمية الدكتورة خلود بنت سعد اليوسف، فعالية “مخبوزاتي من صنع يدي “، الذي نظمه قسم التربية الأسرية، في مبنى ي بمقر الطالبات بالزاهر.

وكان في استقبالها وكيلة كلية التربية الدكتورة عبير محمد الصبان، ووكيلةكلية التربية للشؤون التعليمية أ.د كوثر جميل بلجون، و رئيسة قسم التربية الأسرية الدكتورة إيناس أحمد السليمي ، ومنسقة الفعالية الدكتورة عفاف عبدالرحمن اللويحان وعضوات هيئة التدريس والطالبات.

وفي حين وصول سعادتها للفعالية تم قصَّ الشريط إيذاناً بافتتاحه، وشاهدت مخبوزات ومنتجات الطالبات التي أظهرت العديد من القدرات والمهارات الإبداعية من خلال المشروعات الصغيرة والتي تؤهلهن للدخول لسوق العمل بما يتوافق مع متطلباته في ظل التنمية الاقتصادية الحديثة.

وتضمنت الفعالية تقديم كيكة تم عملها خلال الفعالية والتي تشكلت بطريقة البازل

وذكرت منسقة الأنشطة لقسم التربية الأسرية د. عفاف اللويحان الفعالية كانت فكرة وتمنيت تحقيقها، والهدف منها تغيير الروتين اليومي وإدخال البهجة في نفوس طالباتنا ، وأيضاً المكسب المادي والمعنوي وكسر حاجز الخوف والخجل كما أعربت أن الفعالية لم تقتصر على اختيار طالبات القسم فقط وانما تم استضافة طالبات من أقسام مختلفة من الجامعة، وقد أعرب الحاضرين عن مدى اعجابهم بالفعالية والأركان المصاحبة له .