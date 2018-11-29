بالفيديو.. ” مريم حسين ” تحتضن طفلتها قبل خضوعها لعملية

أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول للفنانة ” مريم حسين ” ، اليوم الخميس، احتضانها ابنتها أثناء وجودها أحد العيادات الطبية.

وأظهر ” الفيديو ” ، ” مريم ” وهي تستعد للخضوع لعملية طبية، حيث اقتربت منها الطفلة واحتضنت كل منهما الأخرى، وعلق الطبيب على ذلك بالقول: ” لذيذة كتير بنتك ” .

وكانت ” مريم ” نشرت في وقت سابق فيديوهات أظهرت من خلالها معاناتها بسبب اضطرارها إلى الاهتمام بالطفلة بمفردها رغم إطلاق سراح والدها ” فيصل الفيصل ” .

كما بثت مقطع فيديو، أخر أشارت من خلاله إلى أنها تبحث عن حضانة نظيفة ومرتبة للطفلة، وقامت بجولة على مجموعة من الحضانات، وبدت مرتبكة بمفردها وتحاول العثور على ما يناسب ابنتها أميرة.