الكشف عن ​كاديلاك اسكاليد 2019 بباقة New Sport Edition في معرض لوس أنجلوس

واشنطن(صدى):

قدمت كاديلاك خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات نسخة New Sport Edition من موديلات اسكاليد 2019 , وتركز هذه السيارة على الفخامة والأداء الفاخر ونسخ بلاتينيوم من السيارة التي تتميز بلمسات خارجية سوداء لامعة تشمل شبكة التهوية الأمامية واطارات النوافذ وأجزاء من السيارة والعجلات الألومنيوم قياس 22 بوصة باللون الفضي ميدنايت الحصري.

وتعتبر الباقة الجديدة باقة خاصة بالتصميم توفر تحديث للجانب التصميمي في السيارة مع عدم المساس بالجوانب الميكانيكية في السيارة . ولاتزال السيارة تتوفر بالمحرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان وهو ما يكفي السيارة للتسارع في أقل من 6 ثواني كما تتوفر السيارة مع نظامي الدفع الثنائي والرباعي.

وتشمل الاضافات الجديدة للسيارة في الباقة الحديثة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة وأحدث النظم الترفيهية للشركة وتعليق بنظام تحكم خاص ونظام صوتي Bose Centerpoint مع 16 سماعة . وتنطلق هذه النسخة من السيارة بسعر يبلغ 84.790 ألف دولار وسيتم فتح باب الحجز على السيارة في بداية عام 2019.