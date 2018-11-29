جامعة طيبة تعلن عن وظائف صحية شاغرة
أعلنت جامعة طيبة، اليوم الخميس، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة في المدينة المنورة و ينبع و العلا.
وقالت الجامعة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن بداية التقديم: 24 ربيع الأول 1440هـ، وينتهي يوم 6 ربيع الثاني 1440هـ
وتضمنت الشروط العامة الآتي:
1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2. أن يكون المتقدم لائقاً طبياً .
3. لا يسمح بالتقديم إلا على وظيفة واحدة فقط.
4. أن يكون حاصل على شهادة التصنيف المهني من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متوافقة مع مسمى الوظيفة المتقدم لها .
5. أن يكون حاصل على بطاقة التصنيف والتسجيل المهني من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول.
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