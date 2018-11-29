السعودية تعمّر والحوثي يُخرب.. مشاريع المملكة في اليمن لإنقاذه وإعادة إعماره

سعيد العجل(صدى):

عملت المملكة العربية السعودية بشكل حثيث على إعادة إعمار اليمن، وتحريك الاقتصاد، وخلق فرص وظيفية للشعب اليمني داخل بلادهم، من أجل إنقاذ الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، حرصت المملكة جاهدة على مد يد العون لليمن وشعبه الشقيق في مختلف المجالات، حيث قدمت ما يفوق عن 13 مليار دولار حتى هذه اللحظة.

و أطلقت المملكة مشاريع تنموية متعددة، وقدمت المزيد من المساعدات، في سبيل إنقاذ اليمن، وإعادة إعماره وتأهيله بعد خراب وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية.

ومن هذه المشاريع، البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي زوّد البنك المركزي، وساعد في استقرار صرف العملة الوطنية، وكذلك دعم الاقتصاد اليمني وخلق عشرات الوظائف للأشقاء اليمنيين في شتى المجالات، ووفر فرصًا استثمارية كبيرة ووظيفية من خلال مشروع مطار مأرب.

كما أطلقت المملكة مشاريع متعددة في اليمن منها مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية، وإنشاء مراكز للأمراض المستعصية لجميع المحافظات اليمنية.

وكعادة السعودية تدعم استقرار الريال اليمني، وتحسن مستوى قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات سواء من ميليشيا الحوثي أو من الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

وقدمت المملكة خطة شاملة للعمليات الإنسانية في اليمن للعام 2018، ومبادرات الدعم وتعزيز الوضع الاقتصادي والإنساني.

ودعت منظمات الأمم المتحدة إلى مساعدة البنك المركزي اليمني، وطلبت منها المساهمة بشكل عملي في إنقاذ الريال من خلال إيداع المبالغ المالية لهم في حساب البنك المركزي اليمني بدلا من البنوك التجارية اليمنية خارج البلاد.