نواف السالم(صدى):

كشفت عددمن الصحف البرتغالية، اليوم الخميس، عن إمكانية عودة مدرب الهلال الحالي ” جورجي جيسوس ” إلى ” بنفيكا ” في يناير القادم، وذلك لكون ” جيسوس ” المرشح الأبرز لخلافة ” روي فيتوريا ” مدرب ” بنفيكا ” البرتغالي الحالي.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أنه من المتوقع أن يقال ” فيتوريا ” خلال الساعات القادمة، عقب الهزيمة الساحقة الذي تلقاها فريقه أمام ” بايرن ميونخ ” الألماني والتي انتهت بنتيجة 5-1 .

ومن جانبه أعرب ” جيسوس ” ، عن رغبته في العودة إلى البرتغال، ورفض التجديد مع الهلال، والجدير بالذكر أن قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده هو (مليون يورو ) .