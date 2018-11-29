” جيسوس ” المرشح الأبرز لخلافة روي فيتوريا
كشفت عددمن الصحف البرتغالية، اليوم الخميس، عن إمكانية عودة مدرب الهلال الحالي ” جورجي جيسوس ” إلى ” بنفيكا ” في يناير القادم، وذلك لكون ” جيسوس ” المرشح الأبرز لخلافة ” روي فيتوريا ” مدرب ” بنفيكا ” البرتغالي الحالي.
وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أنه من المتوقع أن يقال ” فيتوريا ” خلال الساعات القادمة، عقب الهزيمة الساحقة الذي تلقاها فريقه أمام ” بايرن ميونخ ” الألماني والتي انتهت بنتيجة 5-1 .
ومن جانبه أعرب ” جيسوس ” ، عن رغبته في العودة إلى البرتغال، ورفض التجديد مع الهلال، والجدير بالذكر أن قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده هو (مليون يورو ) .
ابو وليد[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه امنيه فقراوي حلم انه فاز بكأس العالم للانديه فسمى نفسه عالمي ههههههههه
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1683 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاءالله بالامر خيره للهلال وبأذن الله يجي احسن وافضل منه
لان الهلال هو من يصنع المدربين ومن خلال عناصر الهلال يحصوا المدربين على الشهره
انه الزعيم الكيان الهلالي
لا يقف على مدرب او لاعب او رئيس او كائن من كان
لاخوف على الهلال بأذن الله قدها الزعيم وقدود مهما حاولوا اخفاقه وتعثره ولوي ذراعه من ناس على بالي معروفين لكن الله معك ياهلال ويوفقك اينما كنت وساعدك على كل من يحاول يؤذيك
سير
الله معك وخلفك جمهور كموج البحر الهائج
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3659 ] نشر منذ 56 دقيقة
بدت حملت ابو صفير😂😂
قافلة الزعيم💙تسير ولا يهمها نبح السلق😂