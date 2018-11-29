بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة في المملكة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، أن يحدث نشاط في الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وتشمل الحالة مناطق: ” شمال وغرب المملكة، والأجزاء الساحلية، والأجزاء الغربية من وسط المملكة ” .
كما توقعت الهيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: ” تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمرتفعات الجنوبية الغربية، والجوف، والأجزاء الساحلية، وحائل، والحدود الشمالية ” .
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة 1440/3/22 الموافق 2018/11/30 في #المملكة
#نرصد_ونحمي #طقس_السعودية #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/Hwez8C8qar
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) November 29, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59300 ] نشر منذ 42 دقيقة
ربنا يريد بنا خير ,,