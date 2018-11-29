بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة في المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، أن يحدث نشاط في الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة مناطق: ” شمال وغرب المملكة، والأجزاء الساحلية، والأجزاء الغربية من وسط المملكة ” .

كما توقعت الهيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: ” تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمرتفعات الجنوبية الغربية، والجوف، والأجزاء الساحلية، وحائل، والحدود الشمالية ” .