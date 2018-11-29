جمعية أعمال تنظم ورشة عمل في المجال القانوني للمستفيدات من خدماتها

تركية البدر(صدى):

نظمت جمعية أعمال للتنمية الأسرية، مساء أمس ورشة عمل تثقيفية في المجال القانوني ، وشارك في الدورة 25 أسرة، وقدم الورشة الدكتور حسين بن عبد الرحمن العنقري .. القانوني والمتخصص في قضايا العقار وقسمة التركات.

وتضمنت محاور الورشة، التهيئة القانونية للعمل التجاري ، والأسس القانونية لحماية المشروع التجاري، إضافة إلى الأخطاء القانونية الخطيرة على رائدات الأعمال، وكذلك آليات القرار القانوني السليم، و المهارات القانونية المهمة في صياغة العقود ، وأهم الأنظمة المعينة لرائدات الأعمال .

وشهدت الورشة تفاعلا كبيرا من المشاركات، والإجابة على استفساراتهن ، وتوضيح الأمور القانونية لكل محور من محاور الورشة .

من جهته قدم المدير التنفيذي للجمعية الاستاذ/ عبد الرزاق عبدالله القشعمي شكره وتقديره للدكتور حسين العنقري، على تلبية الدعوة لإقامة الورشة التي تصب في صالح أبناء الوطن، وتفتح المجال الرحب لهم للعمل والاستثمار. ومنوها بالدعم الذي تتلقاه جمعية أعمال للتنمية الاسرية من القيادة الرشيدة لتقوم بواجبها في خدمة المجتمع.

يشار إلى أن جمعية أعمال تسعى من خلال إقامة الدورات وورش العمل إلى تطوير مهارات الشباب من الجنسين ، وتأهيلهم بكفاءة عالية للالتحاق بسوق العمل، وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية وفق رؤية المملكة 2030، التي أكّدت على دعم الشباب، وتعزيز فرصها التسويقية، واستثمار طاقاتهم لبناء مستقبلهم، إضافة إلى تنمية وتطوير البنية الأساسية لمشروعات الشباب وتحويل عملها إلى مؤسسي مسؤول ومنظم، والتوسع في التدريب التحويلي لمختلف فئات المجتمع لزيادة القدرة والطاقة الإنتاجية، والإسهام في مواجهة مشكلة البطالة بين أفراد المجتمع.