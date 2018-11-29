” باركليز ” يعين جان داميان ماري رئيساً للاستثمارات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ” البنك الخاص والخدمات المصرفية الخارجية “

تركية البدر(صدى):

أعلن بنك “باركليز” اليوم عن تعيين جان داميان ماري رئيساً للاستثمارات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “بنك باركليز الخاص والخدمات المصرفية الخارجية”.

ويتمتع ماري بخبرة تتجاوز العشرين عاماً في أسواق رأس المال، وتطوير أعمال إدارة الأصول والثروات، وتأسيس محافظ لأصحاب الأصول الكبيرة. وسيوظف كامل خبرته في مجال الاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة لدعم استراتيجية النمو الكبيرة التي ينتهجها “البنك الخاص والخدمات المصرفية الخارجية” في جميع

أنحاء المنطقة. ومن مقره في جنيف، سيتولى ماري مسؤولية تطوير وترسيخ مكانة ” باركليز ” كشركة رائدة في مجال الاستشارات وإدارة الصناديق الخاصة، وتوفير أفكار المبيعات والتجارة والتعاملات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال جان كريستوف جيرارد، رئيس الاستثمارات في “بنك باركليز الخاص والخدمات المصرفية الخارجية”: “يندرج تعيين جان داميان ماري ضمن إطار خططنا الرامية إلى تعزيز قدراتنا، حيث سيكون له دور محوري في إيجاد حلول استثمارية تناسب احتياجات عملائنا”.

ويواصل بنك “باركليز” تطوير قدراته الاستثمارية في ” البنك الخاص والخدمات المصرفية الخارجية ” من خلال برنامج تركز على تعيين أصحاب المواهب الذين يتمتعون بمهارات وخبرات عالية. وفي هذا الإطار، عينّ البنك مؤخراً كين سي في منصب رئيس الصناديق وصناديق الاستثمار المتداولة، وشينال كاكاد كرئيس الأسواق الخاصة في ” مجموعة الحلول الاستراتيجية “.