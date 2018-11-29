على وقع قمة العشرين.. صور تاريخية للملك فهد والرئيس الأرجنتيني كارلوس منعم

عادل الحربي(صدى):

على وقع انطلاق أعمال قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، نشر حساب دارة الملك عبدالعزيز على تويتر صورة تاريخية تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود –رحمه الله- بالرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم عام 1412هـ (1992م).

وتثبت الصورة التي قلد فيها الملك فهد –رحمه الله- الرئيس الأرجنتيني السابق وساما رفيعا، بينما منح كارلوس منعم الملك فهد القلادة الكبرى.

ومن المقرر أن يحضر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قمة العشرين، التي تستضيفها الأرجنتين بداية من غدا الجمعة 30 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر المقبل.