” سابك ” توقع مذكرات تفاهم مع 6 موردين عالميين لعقد تحالفات استراتيجية

الرياض(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم، عقد تحالفات استراتيجية مع ستة موردين عالميين؛ هم شركة سيمنز الألمانية، والشركة السويسرية للتقنيات (آيه بي بي)، وإليوت جروب التصنيعية الأمريكية اليابانية، وشركتا يوكوغاوا ومتسوبيشي الهندسيتان في اليابان، وشركة إميرسون الأمريكية.

وأوضحت الشركة أن هذه المذكرات تحدد أُطُر التعاون بين الأطراف لتمكينها من إيجاد فرص مشتركة وتحقيق أعلى أداء ممكن في مجال التصنيع، مبينة أن الهدف الاستراتيجي من هذه التحالفات يتمثل في دعم (رؤية السعودية 2030م)، من خلال تحفيز الاقتصاد الوطني، وتطوير المحتوى المحلي، وتحقيق أداء رائد في الصناعة، والاستفادة من الابتكار التقني، وتعزيز تبادل المعرفة، وتحديد الفرص المربحة مع الشركات الرائدة في السوق.

وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله أن هذا الحدث يؤسس لمرحلة جديدة في علاقة الشركة مع ستة من أهم الشركات ذات الريادة العالمية، ويدعم جهودها لتصبح المورد العالمي المفضل للبتروكيماويات”.

وأكد البنيان أن (سابك) تؤمن بأهمية تهيئة الفرص الذكية وبناء العلاقات المثمرة مع الشركات التي يمكن أن تسهم في تعزيز التغيير الاستراتيجي الإيجابي المستدام في أعمالها وفي المجتمع بأسره، إذ يَنصَبّ التركيز على التواصل والتعاون مع الشركات بهدف التأثير على التوجهات الكبرى التي تحقق التحول في عالم الصناعة وتجسد شعارنا (كيمياء وتواصل).

ويدعم الابتكار عبر قطاعات (سابك) المتعددة مجموعة منتجات وحلول عالمية رائدة، وتركز استراتيجية أعمال الشركة على تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في السوق التي يمكن أن تساعد (سابك) والمملكة العربية السعودية على تأمين فرص نمو طويلة الأجل.