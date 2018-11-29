” حرس الحدود ” يكشف حقيقة الكائن البحري الغريب بـ ” شعارة “

عادل الحربي(صدى):

كشفت قوات حرس الحدود، حقيقة وجود كائن بحري غريب، قائلا إن ما ظهر في مقطع فيديو متداول “دولفين” وليس كما تم تداوله.

وأوضحت قوات حرس الحدود، في بيان رسمي، أن فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود لاحظت وجود دولفين في مكان مخصص للسباحة يسمى “شعارة” جنوب مركز صروم، فقاموا بإبعاده إلى عمق البحر، حفاظا على سلامة لمتنزهين وسلامة البيئة البحرية، ومراعاة للحفاظ كذلك على الدولفين، لافتة إلى أن الشواطىء آمنة ومراقبة.

وناشدت قوات حرس الحدود، المواطنين والمقيمين، بعدم التردد في التواصل عبر هاتف الطوارىء رقم “٩٩٤” عند مشاهدات اوملاحظات تمس الأمن والسلامة البحرية.