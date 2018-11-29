خبراء يكشفون حقيقة وجود إطارات سيارات تستخدم في الصيف وأخرى للشتاء

برلين(صدى):

تعتبر القيادة في الأجواء الممطرة في فصل الشتاء من أصعب مواقف القيادة على قائدي السيارات، لما تتطلبه من حرص وحذر وخبرة شديدة، وبشكل عام ينصح الخبراء بالقيادة على سرعات منخفضة ومراعاة ظروف الطريق.

وكثير من قائدي السيارات يتساءلون حول إذا ما كان هناك إطارات للسيارات تستخدم في الصيف، وإطارات أخرى تستخدم في الشتاء، وهل هناك خطورة من استخدام إطارات الصيف في فصل الشتاء؟

أجاب على هذا التساؤل خبير السيارات هيلموت كلاين لدى نادي السيارات الألماني ADAC وقال، أنه يجب في فصل الشتاء الاعتماد على الإطارات الشتوية لأنها توفر المزيد من الثبات على الطرق المبللة والزلقة.

وأوضح الخبير الألماني كلاين وقال أن الإطارات الشتوية يتم صنعها من مركب مطاطي أكثر ليونة، وهو ما يضمن تماسكا أفضل على الطريق في ظل درجات الحرارة المنخفضة.

وأضاف كلاين قائلاً أن الإطارات الشتوية تتميز بتصميم شرائحي خاص، مما يجعلها أشد تماسكا على أرضية الطريق الزلقة أو المغطاة بالثلوج، كما أن الإطارات الشتوية تتضمن المزيد من أخاديد المداس، مما يسمح بتصريف المزيد من الماء، وبالتالي لا تنزلق الإطارات بشكل سريع.

وكشف كلاين عن أن إطارات الصيف تأخذ 4 أمتار زيادة في المتوسط على إطار الشتاء عند التوقف في حالة الكبح على أرض مبتلة في ظل درجة حرارة أقل من 5 درجات، لكنه في النهاية ليست هنالك إشكالية في استخدام إطارات الشتاء في الصيف أو العكس، الفكرة كلها فيما هو أكثر كفاءة.