قرارات وتنقلات إدارية بأمانة العاصمة المقدسة

حسين العلي(صدى):

أصدر أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم مجموعة من القرارات الإدارية وذلك نظراً لمقتضيات مصلحة العمل ، و تهدف القرارات إلى تحسين مستوى الأداء والدفع بقيادات إدارية جديدة للرقي بالمستوى القيادي بالأمانة وتحسين مستوى الخدمات البلدية .



وشملت القرارات تكليف كلاً من :



– المهندس أحمد بن محمد منشي بالعمل مديراً عاماً للمشاعر المقدسة والمواسم.

– المهندس مازن بن محمد سناري بالعمل منسقاً للجنة تطوير الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف إضافة إلى تكليفه بالعمل مديراً لإدارة الكوارث .

– المهندس محمد بن عبد الآله عنقاوي بالعمل مستشاراً بمكتب معاليه.

– المهندس ياسر بن محمد ابو ركبة بالعمل مديراً عاماً للتخطيط العمراني.

– المهندس خالد بن أحمد بصفر بالعمل مديراً لإدارة رخص البناء.

– المهندس فيصل بن عمر الشريف بالعمل مُساعداً لمدير إدارة رخص البناء.

– المهندس ياسر بن صالح مكاوي رئيساً لبلدية المعابدة الفرعية.

– المهندس ناصر بن عطية الغامدي مديراً للإدارة الفنية ببلدية المعابدة الفرعية.



كما أكد معاليه على ضرورة العمل بتسديد جميع معاملات المواطنين وتسليم العهد الإدارية المسجلة على القياديين المشمولين بالقرارات الصادرة وذلك قبل استلامهم وبدءهم لمهام أعمالهم الجديدة ، متميناً لهم التوفيق والسداد .